« Wicked » : Ariana Grande a un tatouage en commun avec une autre star du film

Plus récemment, sur Instagram, Cynthia Erivo a partagé de nombreuses photos pour remercier l’équipe de tournage de « Wicked ». Un cliché inédit s’est glissé dans cette sélection de clichés.

L’actrice à l’affiche de « La Couleur Pourpre » dévoile un nouveau tatouage assorti à celui d’Ariana Grande. Les deux stars portent, en effet, une fleur sur la main. Et pour parfaire ce détail qui les lie, l'artiste américaine a accompagné sa photo d’un tendre message adressé à Ariana : « Nous avons travaillé, travaillé et travaillé si dur. Nous avons pleuré, ri et pleuré encore, je suis infiniment fière de nous, de la façon dont nous avons aimé Elphie et Glinda et de la façon dont nous nous sommes aimés les uns les autres. Tu es unique en ton genre et si c'était à refaire, tu serais toujours ma Glinda, mais Ari est le cadeau que j'ai eu la chance d'avoir. Maintenant, il est temps pour nous de partager cette belle sorcière ».

En réponse, Ariana a réagi en postant également une story. « Mon Elphie... Ma Cynthia... en effet !!!! Je n'oublierai jamais une seconde de ce temps passé avec vous. Peut-être les rires et les pleurs les plus forts de ma vie. J'ai hâte que le monde soit changé par ton Elphie comme je l'ai été par elle et par le temps que j'ai passé avec toi. Oui, tu es le talent le plus féroce qui soit sur terre... Mais tu es une amie encore plus féroce. Je suis si reconnaissante de l'incroyable privilège de te connaître et de t'aimer ! », a-t-elle écrit.

La popstar a également partagé une vidéo témoignant de leur amitié. On y aperçoit les deux stars en train de parler sans faire attention à ce qui se passe autour d'elles. Elles ne remarquent même pas qu’elles sont filmées. Quoi de plus beau qu’une amitié comme celle-ci ?