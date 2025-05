Pierre Garnier retranscrit la magie de sa tournée dans le clip de "Ce qui me va"

Ses fans n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et nostalgie dans les commentaires de la vidéo publiée sur YouTube. "Tout est si bien résumé dans ce clip avec ces sourires, cette joie de vivre, cette ambiance magique à tous les concerts. Et oui 'Ce qui me va' c’est tout ça en même temps. Tellement hâte d’y retourner et un immense MERCI à Pierre pour tout ce qu’il nous donne", confie un internaute. "Les images sont folles et on peut ressentir cette émotion qui nous envahit pendant le concert, merci", renchérit un autre.

Une chanson que Pierre Garnier n'a pas toujours apprécié

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Pierre Garnier n'a pas toujours porté dans son cœur son morceau "Ce qui me va". "Je l'aimais un peu moins quand elle est sortie, avait-il confié dans une interview accordée à Purecharts en mars dernier. Je ne peux pas tout aimer, quinze titres, au même pourcentage !"

Heureusement, le chanteur a su l'apprécier au fil du temps, et notamment en l'interprétant lors de ses concerts. "Une fois que je l'ai jouée sur scène, je me suis dit : 'En fait, je l'aime bien'. C'est vraiment le fait de la chanter, c'est devenu presque une de mes préférées à faire sur scène."