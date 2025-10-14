Marguerite dévoile "La maison" avec un clip poignant sur l'émancipation familiale

Marguerite en quête d'indépendance. A travers son titre "la maison", sans doute le plus entêtant de son nouveau projet "grandir", la chanteuse aborde un sujet important autour de sa place au sein de sa famille.

"Quand j'ai compris que mes proches, en plus d'être mes héros, étaient des êtres humains, ça a été un gros sujet. Il faut chercher à se détacher. Ça, c'est vertigineux. C'est ce dont je parle dans la chanson "'la maison'", explique notamment la chanteuse dans un entretien accordé à 20minutes, soulignant que l'émancipation s'accompagne généralement d'un changement de regard sur son entourage proche.

Pour mettre en lumière cette évolution, l’ex-académicienne dévoile une atmosphère tantôt éclatante tantôt sombre dans son clip. Les fans peuvent ainsi ressentir les doutes et les angoisses mis en avant dans sa chanson rythmée par un ton pop. "Pourquoi ça m'fait bizarre de rentrer ? Pourquoi ça m'fout le cafard, rien que d'y penser ? Jamais chez moi à la maison", scande-t-elle avant d’entamer son refrain obsédant.