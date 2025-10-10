"Hélé 2" : Helena dévoilera-t-elle un sixième titre inédit ?

Tout va très vite pour les fans d"Helena ce vendredi 10 octobre. Quelques heures après avoir révélé les cinq titres inédits qui composent la réédition "Hélé 2" de son album "Hélé", la chanteuse belge diffuse une vidéo sur les réseaux sociaux, qui annonce clairement un sixième single au compteur.

A travers une discussion avec son double, la star évoque certains morceaux de sa discographie, les listant, non pas de 1 à 5 mais bien de 1 à 6, laissant ainsi le dernier texte à trou vide.

Il n’en fallait pas moins pour créer un véritable raz-de-marée dans les commentaires : "Moi qui voit six titres ! J’en écoute pourtant que cinq actuellement", peut-on lire d’un internaute.

Alors, est-ce une véritable annonce du sixième single sur "Hélé 2", ou une devinette pour tester son public ? Les fans se sont en tout cas largement prêtés au jeu : "La sixième c’est ‘Mauvais Garçon’ en acoustique", tandis que d’autres se hâtent déjà de le découvrir : "Piste 6 ? Quand ?".