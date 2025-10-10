Gagnez vos places pour un prime de la Star Academy 2025 !

Le château de la Star Academy rouvre ses portes le samedi 18 octobre prochain sur TF1 pour accueillir la promotion 2025 !

Ils ont entre 18 et 25 ans. Talentueux, passionnés, déterminés, ils ont décroché leur place au château de Dammarie-les-Lys.

Qui succédera à Marine, grande gagnante de la saison 2024 avec son album déjà disque d’or, et remportera un contrat d’enregistrement exclusif avec Sony Music Entertainment France, la production d’un premier album, ainsi que 100 000 € ?

Le compte à rebours est lancé… et le rêve ne fait que commencer !