Helena dévoile 5 nouveaux titres sur la réédition évènement de son album "Hélé 2"

Les fans l’attendaient, elle est enfin là. La réédition "Hélé 2" d'Helena est sortie ce vendredi 10 octobre sur toutes les plateformes de streaming. La chanteuse belge ajoute donc cinq titres inédits à ses précédents hits. Parmi eux, on note qu'un seul duo fait surface, avec une certaine Brigitte. Si l’on peut croire au premier abord à une collaboration avec le groupe éponyme, on comprend vite qu’il s’agit de la maman de la chanteuse.
Dans le morceau "Maman s’inquiète", cette dernière laisse un message touchant à sa fille : "Coucou Hélé, tu sais je ne m’inquiète plus maintenant, j’ai compris. J’ai vraiment compris que tu vivais ta meilleure vie, que ça te rend très heureuse et ça, ça me plait beaucoup. Voilà, je te fais de gros, il fallait que tu le saches. Bisous mon cœur".
Cinq titres qui promettent de nouveaux succès
Fidèle à ses précédentes chansons qui ont connu un succès fulgurant, l’artiste reste dans la même lignée sonore que son premier opus. Amour, vie de célébrité, ou encore la solitude et le rejet... Les sujets abordés y sont toujours profonds et évoqués avec une grande douceur.
L'interprète de "Mauvais Garçon" pourrait bien connaitre un nouveau succès avec "Hélé 2". Le projet a déjà conquis les fans sur les réseaux sociaux. "Elle est juste trop forte en fait", peut-on lire sur X. Certains peinent même à annoncer leur morceau favori : "Je ne peux pas classer les titres, je vois que des bangers", écrit un autre internaute.
Les nouveaux hits présents sur "Hélé 2"
- "Loin de toi (Jamais)"
- "Piscine"
- "Capuche"
- "Nuage"
- "Maman s’inquiète" (feat Brigitte)
La tracklist entière de la réédition d'Helena
- "Mon piano et moi"
- "Tout a changé (rien a changé »
- "Karma"
- "Mauvais Garçon"
- "Gentil Garçon"
- "Boule au ventre"
- "Pieds sur terre"
- "Tout gâcher"
- "Bonne Maman"
- "Je t’aime"
- "Summer body"
- "Mélatonine"
- "Adieu mon amour"
- "Loin de toi (Jamais)"
- "Piscine"