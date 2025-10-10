Helena dévoile 5 nouveaux titres sur la réédition évènement de son album "Hélé 2"

Les fans l’attendaient, elle est enfin là. La réédition "Hélé 2" d'Helena est sortie ce vendredi 10 octobre sur toutes les plateformes de streaming. La chanteuse belge ajoute donc cinq titres inédits à ses précédents hits. Parmi eux, on note qu'un seul duo fait surface, avec une certaine Brigitte. Si l’on peut croire au premier abord à une collaboration avec le groupe éponyme, on comprend vite qu’il s’agit de la maman de la chanteuse.

Dans le morceau "Maman s’inquiète", cette dernière laisse un message touchant à sa fille : "Coucou Hélé, tu sais je ne m’inquiète plus maintenant, j’ai compris. J’ai vraiment compris que tu vivais ta meilleure vie, que ça te rend très heureuse et ça, ça me plait beaucoup. Voilà, je te fais de gros, il fallait que tu le saches. Bisous mon cœur".