Louane : cette chanson de Céline Dion qui lui rappelle sa maman

Quelques jours après avoir enflammé le Stade de France lors de la mi-temps d’un match de rugby, Louane était de passage dans les studios d’NRJ. La chanteuse a évoqué de nombreux sujets, dont son prochain grand défi : représenter la France à l’Eurovision 2025 avec "Maman", une chanson en hommage à sa mère disparue en 2014.

Interrogée sur le morceau qui lui rappelle le plus sa maman dans le format Playlist Idéale, Louane n’a pas hésité une seconde et a cité "Vole" de Céline Dion. "C'est une chanson hyper triste. J'étais petite la première fois que je l'ai entendue et que je ne l'ai pas comprise. Et elle (ndlr sa mère) m'a expliqué l'histoire de la chanson."

Louane : "Elle m'explique la vie"

Un souvenir marquant, ancré dans un moment du quotidien : "C'était un très très beau moment, très bizarre, parce qu'on était littéralement sur le parking du Auchan de Noyelles-Godault. C'était hyper précis dans ma tête, et c'est la première fois que je comprends que quelqu'un peut mourir”, confie-t-elle avant de poursuivre : “Ça m'avait complètement retourné le bide. C'est une chanson qui est devenue hyper importante dans ma vie et qui me ramène toujours à ma maman, qui littéralement, m'explique la vie en fait."

Prochainement sur NRJ.fr, découvrez la Playlist Idéale de Louane en intégralité. La chanson qu’elle adore écouter avec sa fille Esmée, son titre préféré de son amoureux P3gase, ou encore le morceau qui la motive chaque matin... Les goûts musicaux de l’artiste n’auront plus aucun secret pour vous.