En participant à l'Eurovision, Louane rend un hommage poignant à sa maman

Louane représentera la France au Concours Eurovision de la chanson 2025 qui se déroulera le 17 mai à Bâle, en Suisse. C'est sur son compte Instagram, le 30 janvier dernier, qu'elle a annoncé cette grande nouvelle dans une vidéo dédiée à sa mère disparue en 2014.

Un hommage émouvant à sa maman

Dans cette publication, où des photos de famille défilent, retraçant son parcours de l'enfance à l'âge adulte, Louane évoque son lien avec l'Eurovision : "Je me rappelle de toutes ces soirées, des paillettes dans mes yeux chaque année. On ne pouvait rater ça pour rien au monde. Tu me l'avais dit. Tu l'avais dit à Momo. On était à des années-lumière de s'imaginer que cela soit possible, mais tu en rêvais", adresse-t-elle à sa maman. "Moi aussi j'en rêvais, de cette vie-là, de ce moment. Toi, tu rêvais de m'y voir, Maman, sans savoir que ça pourrait arriver un jour. Je suis sûre que t'es fière et que tu regardes de loin."

"Alors tu sais quoi ? Je vais le faire pour nous. Je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l'Eurovision", promet-elle.