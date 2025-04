Linh dévoile sa Playlist Idéale : "La chanson qui me fait tout le temps pleurer, c'est…"

Saviez-vous que Linh s'éclate au karaoké en chantant "On va s'aimer" de Gilbert Montagné ? Ou que toutes les chansons de Dua Lipa la font danser ?

Après Marine, Theodort, ou encore Amel Bent, c'est au tour de Linh de dévoiler ses morceaux préférés au micro d'NRJ, dans le format "Playlist Idéale". La chanteuse qui a été propulsée sur le devant de la scène grâce à son titre "Je pense à vous" confie notamment adorer la chanson de Sia, "Unstoppable", sortie en 2021. "C'est un shot de motivation et elle donne plein d'énergie. On a envie de faire plein de choses. On se sent inarrêtable", explique Linh à propos de ce morceau de l'artiste australienne qui vient de dévoiler un nouveau hit avec David Guetta.

La chanteuse de 29 ans s'est aussi livrée sur la chanson qui fait couler ses larmes à tous les coups. "La chanson qui me fait tout le temps pleurer, c'est 'Vole' de Céline Dion", assure Linh devant notre caméra. Avant de développer : "C'est incroyable l'émotion qu'elle procure quand elle chante. Et puis la chanson, le thème… Dès qu'elle dit la première phrase de la chanson je pleure."

La chanson préférée de sa discographie

Quelle chanson de sa discographie Linh porte-t-elle particulièrement dans son cœur ? "Ah ça ce n'est pas une question facile !", s'exclame la jeune femme, avant de choisir son tout premier single : "Je pense à vous". "C'est cette chanson qui fait qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus écoutée. Les gens s'approprient une histoire avec cette chanson", explique-t-elle à propos de cette ballade au piano sortie il y a un an tout pile. Le titre cumule aujourd'hui des millions de streams sur les réseaux sociaux et les plateformes de musique.