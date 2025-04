Eurovision : Louane parmi les favoris, qui sont ses concurrents ?

Israël : Yuval Raphael – "New Day Will Rise"

Israël mise sur Yuval Raphael pour remporter l'Eurovision 2025. Jusqu’ici chanteuse amatrice, cette artiste de 24 ans a survécu à l'attaque du 7 octobre 2023 au Festival Nova. Elle partagera au public son message d'espoir grâce à sa ballade en crescendo "New Day Will Rise" principalement en anglais, avec quelques paroles en hébreu et en français. "Un symbole de guérison dont nous avons tous besoin et d’optimisme pour les jours à venir", comme le considère l'organisme représentant Israël au concours.