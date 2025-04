"Maman" de Louane : que signifient les paroles de sa chanson pour l'Eurovision 2025 ?

À travers des mots simples mais profondément touchants, Louane raconte le chemin d’une vie : celui d’une enfant devenue femme, d’une fille devenue mère. "Il fallait que je fasse un bilan de qui j'étais devenue, de ce que je ressentais, de comment je me sentais face à tout ce qui m'était arrivé, a expliqué celle qui fait déjà partie des favoris du concours, lors d'une conférence de presse. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'étais moi-même maman aujourd'hui et que c'est assez particulier d'avoir un enfant quand on a perdu ses parents." Sur cette ballade, l'artiste a en effet une pensée toute particulière pour sa fille Esmée dont on entend la petite voix à la fin prononcer le mot "Maman".

Un écho à son précédent titre "Maman"

Le titre de cette chanson reprend celui d'un précédent morceau de Louane, sorti en 2015 sur son premier album "Chambre 12". "J'suis pas bien dans ma tête, maman / J'ai perdu le goût de la fête, maman", chantait-elle dix ans en arrière. Ce morceau a aujourd'hui été supprimé des plateformes d'écoute et la chanteuse a décidé de ne plus l'interpréter sur scène à l'avenir. "Ça fait déjà un moment que je me sens mieux et repartir dans quelque chose d'aussi profond et sombre, c'est trop difficile", a-t-elle confié.