Kendji Girac et Amel Bent se confient sur leur aventure avec Les Enfoirés

Boulevard des Airs et TiBZ composent l’hymne de cette année

C’est presque devenu une tradition, tous les ans les fans et surtout les artistes attendent avec impatience de découvrir quelle sera la chanson emblématique de l’année. Intitulé «A côté de toi», le titre a été composé par Boulevard des Airs et TiBZ. Ce dernier s’était aussi confié à NRJ sur la confection de cet hymne.

«Je fais souvent des espèces de sessions avec des copains, et puis on enregistre plein de chansons. On a vraiment enregistré pour mon album. On avait fait 3 chansons et dans ces chansons, il y avait ‘A côté de toi’. J’ai toujours aimé chanter pour les gens, écrire des chansons pour ces gens-là. Rapporter de l’argent pour ces gens, c’est beau, c’est chouette».