Vitaa et Slimane sont tellement partout qu'ils ont même leur émission sur NRJ! Le 31 janvier, les chanteurs ont pris l'antenne. Au programme: des lives inédits, des jeux et des rencontres avec leurs amis Amel Bent, Camélia Jordana et Kendji Girac. Regardez le best-of de cette émission spéciale.