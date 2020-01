Boulevard des Airs, «A côté de toi» pour les Enfoirés: «C’est énorme pour nous!»

Le 10 janvier dernier, Boulevard des Airs annonçait la sortie du hit «A côté de toi» écrit avec TiBZ. Un titre aux influences folks tout spécialement créé pour la troupe des Enfoirés et leur show 2020, intitulé «Le Pari(s) des Enfoirés». Pour le groupe, cette participation aux Restos du Cœur est une sorte de consécration : «On a proposé ‘A côté de toi’, elle a été retenue donc nous on est ravis. C’est énorme pour nous d’entendre la chanson qui a été composée par nous et arrangée et chantée par plein d’artistes presque tous plus grands que nous. (…) C’est une association avec laquelle on a grandi donc tout le monde y est sensible. Je ne connais pas d’artiste qui refuse facilement une sollicitation pour écrire une chanson pour les Enfoirés.»

Ce n’est pas la première fois que Sylvain et Florent travaillent avec d’autres artistes. Ils ont sorti l’an dernier le hit «Allez Reste», en featuring avec Vianney. Cette fois-ci, le duo a composé «A côté de toi», avec le chanteur TiBZ: «Quand on intègre une personne extérieure au groupe, ça vient enrichir soit le moment, soit l’écriture, soit la compo… ça vient forcément enrichir.», a dévoilé Sylvain au micro d’NRJ.