Helena : "Lenie est splendide dans Danse avec les stars"

Après avoir sorti plusieurs singles, Helena vient de dévoiler son tout premier album intitulé "Hélé", le vendredi 14 mars. À cette occasion, l'ex-candidate de la "Star Academy" est venue se confier sur la genèse de ce projet, ses inspirations et ses morceaux préférés au micro de NRJ. "Tous mes textes parlent d'une thématique plus ou moins forte et il y a toujours une petite touche d'espoir et d'humour aussi", analysait Helena.

L'interprète de "Mauvais Garçon" en a également profité pour évoquer une émission qu'elle adore : "Danse avec les stars". D'autant plus que cette année, son amie Lenie participe à l'aventure aux bras de Jordan Mouillerac, avec qui elle s'entend à merveille. "J'adore l'émission et j'adore Lenie. Elle est splendide dans cette émission, a assuré Helena tout sourire. Ça ne m'étonne pas du tout qu'elle soit aussi forte, parce qu'on a déjà remarqué qu'elle savait très bien danser."

Quid d'une participation à l'émission ?

Une question nous brûle alors les lèvres : Helena a-t-elle, elle aussi, envie de fouler le mythique parquet de "DALS" ? "C'est une émission que j'ai beaucoup regardée quand j'étais plus jeune, j'adorais. J'aime toujours en soit, mais c'est juste que je pense que je n'ai pas envie de me remettre dans une aventure de quatre mois, filmée, prime tous les samedis… Vraiment j'ai donné. Pas tout de suite", a répondu la jeune femme.

Et Helena d'ajouter à propos de Lenie : "Je suis trop contente pour elle parce que c'est vrai qu'en en parlant avec elle, elle me disait : 'Mais moi, j'ai trop envie. C'est hyper enrichissant. J'ai envie d'apprendre plein de danses différentes.' Moi je pense qu'elle n'en avait pas eu assez avec la 'Star Ac' alors que moi oui !"