Helena nous dévoile sa chanson préférée de son album "Hélé"

Plus sincère et touchante que jamais. Helena sort ce vendredi 14 mars un premier album très personnel, coécrit en compagnie de Vincha. Avec "Hélé", la chanteuse se livre à travers des textes puissants sur des balades mais aussi des rythmes pops. "On me reconnaît dans le choix de mes mots, explique l'artiste au micro d'NRJ. Tous mes textes parlent d'une thématique plus ou moins forte et il y a toujours une petite touche d'espoir et d'humour aussi."

"Mélatonine", une chanson coup de cœur pour Helena

Parmi les treize titres de l'album, on retrouve les hits à succès "Summer Body", "Mauvais Garçon" ou encore "Gentil Garçon". Mais c'est le morceau "Mélatonine" qui occupe une place particulière dans le cœur d'Helena. Il aborde les nombreux questionnements de la jeune femme. Des interrogations qui l'empêchent de dormir la nuit. "Je ne sais pas pourquoi depuis qu'elle est née, aucune autre chanson n'a réussi à prendre sa place. J'aime tout de cette chanson. J'aime le texte. J'aime le mood dans lequel elle me met, ni triste ni joyeux. Elle est chill et j'aime bien", reconnait la star.

"Je t'aime (Bien)", une chanson difficile à écrire pour Helena

A cœur ouvert, Helena partage ses sentiments dans ses chansons telle que "Adieu mon amour". D'ordinaire pudique, la jeune de 23 ans a même consacré une composition sur sa difficulté à dire "je t'aime". Un thème personnel et délicat mais évoqué avec une pointe d'humour dans "Je t'aime (Bien)". "Cette chanson était impossible à écrire et je me suis sentie bête, je me suis dit : 'mais pourquoi tu as voulu écrire une chanson sur quelque chose que tu ne sais pas faire ?' Les mots ne sortaient pas. C'est horrible le nombre de fois où on a pu me dire 'je t'aime' et j'ai regardé la personne en mode : 'Merci'. J'ai du mal à le dire avec n'importe qui, que ce soit ma famille et mes amis, ce n'est pas spécialement lié à l'amour", se confie Helena.

Ne manquez pas les compositions intimes et les textes percurtants d'Helena dans son album "Hélé" disponible dès aujourd'hui.

Tracklist de l'album "Hélé" d'Helena

· Mon piano et moi.

· Tout a changé (Rien n'a changé)

· Karma.

· Boule au ventre.

· Pieds sur terre.

· Tout gâcher.

· Bonne Maman.

· Je t'aime (Bien)

· Summer Body

· Mélatonine

· Adieu mon amour