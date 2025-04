Mayane dans "Danse avec les Stars" : sa maman est sa première fan

Le duo prêt à tout face aux épreuves

La mère et la fille sont d'autant plus soudées qu'elles ont dû affronter le décès du papa de la comédienne alors qu'elle n'était âgée que de 11 ans. "Ça été très dur. Pour elle, car ils étaient très proches. Il était le premier à dire “elle va épater tout le monde plus tard”. Pour moi aussi. Je ne m’en suis jamais remise. Mais si je m’étais écroulée, Mayane se serait écroulée aussi. On s’est aidées mutuellement. Ce drame l’a encore plus attachée à moi. Comme dit le pédiatre, je suis son doudou", confie Sandrine.

Lors de cet entretien Mayane exprime aussi sa gratitude envers sa mère : "On a une grande complicité mère-fille, ma maman me soutient à fond dans tout ce que je fais.". Sandrine, quant à elle, est une mère plus que dévouée. "Je ne pense pas vraiment à moi. Je veux juste que ma fille soit heureuse et autonome", déclare-t-elle avec une humilité touchante.