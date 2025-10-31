Nommée aux NRJ Music cette année dans les catégories Artiste Féminine Francophone et Chanson Francophone pour son titre "Mauvais Garçon", Helena a offert un moment exclusif à des fans privilégiés avant de se préparer pour la cérémonie.

"Je ne réalise pas encore !"

NRJ était dans la confidence mais les fans d'Helena n'en savaient rien. La chanteuse les a surpris au beau milieu d'un restaurant alors que personne ne s'attendait à sa venue.

La star belge leur a ensuite distribué des places pour le show des NRJ Music Awards, ce vendredi 31 octobre en direct du Palais des Festivals de Cannes, et a passé une partie de l'après-midi en compagnie de certaines de ses plus grandes admiratrices.

Ne manquez pas la cérémonie ce vendredi, à partir de 21h10 en direct sur TF1 et NRJ. La cérémonie est également à suivre en live sur Twitch avec Elliot dès 21h.