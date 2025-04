Marine révèle ses 3 chansons préférées de l’album d’Helena

Marine ne s’est pas arrêtée là et a également partagé ses trois morceaux préférés de l’album : "Adieu mon amour", "Bonne maman" et "Mon piano et moi". Un choix qui a immédiatement fait réagir ses abonnés avec des émojis, ravis de découvrir ses coups de cœur.

De son côté, Helena a confié au micro de NRJ que son titre favori était "Mélatonine". Avec treize morceaux dans ce premier album, nul doute que chaque auditeur pourra y trouver son bonheur.