Ces couples de stars qui ne passeront pas le réveillon ensemble !

Britney Spears et Sam Asghari

C’était l’amour fou depuis 2016. Après un mariage en 2022, le couple Britney Spears et Sam Ashgari a décidé de divorcer. Selon le magazine TMZ, les amoureux auraient voulu se séparer « après une dispute impliquant des accusations de tromperies ». L’interprète de «Baby One More Time», est revenue sur cette rupture sur son compte Instagram : «Comme tout le monde le sait, Sam et moi ne sommes désormais plus ensemble. Six années, c’est une longue période pour être avec quelqu’un donc je suis un peu choquée.».