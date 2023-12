Clara Luciani, Blake Lively, Rihanna… Les bébés de stars nés en 2023

Clara Luciani

Trois ans après leur rencontre, durant l’été 2020, Clara Luciani et la star du groupe Franz Ferdinand, Alex Kapranos, ont accueilli leur premier enfant. La chanteuse de 31 ans a annoncé la nouvelle sur Instagram par le biais d'une story. Sur la photo, on peut y voir une tasse avec l'inscription « J'étais au concert de Clara Luciani », une tétine blanche et la légende « Here comes the son » (« Le fils est là »), en référence au titre des Beatles « Heres Comes the Sun ». Clara Luciani aurait accouché le 18 septembre 2023.