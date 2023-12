Dua Lipa et Romain Gavras : c'est terminé ?

La star aux cheveux rouges serait de nouveau un cœur à prendre. D'après The Sun, Dua Lipa et le réalisateur Romain Gavras, c'est terminé. En effet, une source proche du média a révélé ce samedi 2 décembre que « Dua et Romain se sont séparés après un été d’amour ». La cause de cette rupture : la chanteuse aurait « des œillères en ce qui concerne sa carrière ».

Pour que Dua Lipa continue de s'épanouir professionnellement, le couple aurait « mis fin à leur relation avant que les choses ne tournent au vinaigre ». Ainsi, le journal révèle que le cinéaste français aurait trouvé que la star était une « bourreau de travail » alors que celle-ci s'apprête à sortir son nouvel album en 2024.

Dua Lipa : « savoir quand rester et quand partir »

Pour rappel, les deux stars avaient officialisé leur union sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2023, lors de l'avant-première du film « Omar La Fraise », réalisé par Elias Belkeddar. À cette occasion, les deux tourteaux étaient apparus main dans la main en véritable couple glamour. D'après les dernières informations de la presse, les deux célébrités ont été aperçues partageant une soirée avec le frère de la chanteuse, le mois dernier.

Ni la chanteuse ni le réalisateur n'ont officialisé leur éventuelle rupture.

Alors, Dua Lipa aurait-elle fait comme Houdini pour quitter Romain Gavras ? C'est une hypothèse. Au micro de NRJ, l'artiste révélait, il y a quelques semaines, le sens profond de son dernier single « Houdini ». En référence au grand illusionniste qu'elle présente comme « un artiste de l’évasion », la star raconte dans son titre l'importance de rester connectée avec soi-même. En effet, selon elle, « le sens profond de la chanson est de connaître sa valeur, de savoir quand rester et quand partir, quand faire, comme 'Houdini' ».