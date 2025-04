Cowboy Carter Tour : Beyoncé avec ses filles Blue Ivy et Rumi enflamment la scène

70 000 spectateurs étaient réunis au SoFi Stadium à Los Angeles, pour assister au coup d'envoi du Cowboy Carter Tour de Beyoncé, ce lundi 28 avril. La superstar américaine a ainsi donné un premier aperçu de son périple de 32 dates dans le monde entier.

Sur scène, Queen B a interprété près de 40 morceaux, parmi lesquels ceux de son huitième album "Cowboy Carter" qui met en avant les racines noires de la musique country. Sans oublier ses incontournables comme "Crazy in Love" ou encore "I'm That Girl".

Blue Ivy et Rumi en special guests

Beyoncé et ses danseurs n'étaient pas les seuls à enflammer la scène hier soir. Les deux filles de la pop star, Blue Ivy et Rumi, âgées de 13 ans et 7 ans, étaient toutes deux présentes, pour le plus grand bonheur des fans. Mère et filles se sont réunies sur le morceau "Protector", à l'occasion d'un tableau magnifique.