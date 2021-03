Beyoncé: la fois où Benny Blanco l’a embrassée devant Jay-Z

Benny Blanco est le producteur préféré des artistes. Depuis le début de sa carrière, l’homme a travaillé avec les plus grands. Katy Perry, Britney Spears, Ariana grande et plus récemment Justin Bieber pour le titre «Lonely»… Tous aiment sa manière de voir les choses. Et Beyoncé et Jay-Z en font également partie.

Il y a une dizaine d’années, le couple Carter a invité Benny Blanco dans leur villa dans les Hamptons. Ensemble, ils se mettent à composition dans le studio qui se trouve dans leur maison. La soirée se déroule et Beyoncé, Jay-Z et Benny Blanco passent un bon moment.

Benny Blanco toujours gêné de la situation avec Beyoncé?

Comme Benny Blanco le révèle à Zane Lowe, ils avaient tous bu: «J’allais lui faire, comme un bisou sur la joue, et je suppose que nous avons raté un peu. Et juste touché un coin de sa bouche. Je me dis: 'Oh mon Dieu. C'est la pire chose de ma vie», explique le producteur. S’en est suivi un moment de gêne et de honte en voyant que Jay-Z les regardait.

«Et je suis assis là, et pendant que je le fais, du coin de l'œil, Jay-Z est là en train de me regarder. Et je regarde Jay et je me dis: 'Oh, OK. Je suis mort. Ma vie est finie. C'était super. Ravi de vous connaître les gars», dit-il amusé. Aujourd’hui, quand les artistes repensent à cet incident, ils en rigolent!