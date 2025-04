Imagine Dragons : Dan Reynolds fait une apparition inattendue dans une nouvelle série Netflix

Le chanteur emblématique du groupe Imagine Dragons, Dan Reynolds, a récemment surpris les fans en faisant une apparition dans la série western romantique de Netflix, "Nouvelle vie à Ransom Canyon". Ce caméo inattendu a eu lieu dans l'épisode 9 de la première saison, intitulé "About Forever", dans lequel le chanteur incarne Billy Brinks, un important acheteur de bétail. Dans cette scène, son personnage se retrouve au cœur d'une rivalité entre Staten et Davis, deux personnages principaux de la série.

Ce rôle est né de manière spontanée. En effet, Dan Reynolds rendait visite à sa compagne, l'actrice Minka Kelly, avec qui il est en couple depuis 2022, sur le plateau de tournage. Séduits par sa présence, les producteurs lui ont proposé ce petit rôle. Bien que familier des scènes de concert, la star a avoué avoir ressenti une certaine nervosité à l'idée de jouer aux côtés d'acteurs expérimentés. "Il est venu nous rendre visite et tout le monde, producteurs et scénaristes, est tombé amoureux de lui naturellement, comme on le fait", a confié Minka Kelly au média People, avant d'affirmer : "c'est facile d'aimer Dan."

Disponible depuis ce mois-ci sur Netflix, "Nouvelle vie à Ransom Canyon" a rapidement conquis les abonnés et figure déjà parmi les séries les plus regardées de la plateforme, occupant actuellement la quatrième place du classement.