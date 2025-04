Fan de Billie Eilish, Lola Young assurera sa première partie à Paris en juin

Lola Young, étoile montante de la scène internationale, ouvrira les concerts de Billie Eilish à l’Accor Arena de Paris, les 10 et 11 juin 2025. Dans le cadre de la tournée mondiale "Hit Me Hard and Soft", la chanteuse britannique viendra électriser la scène avant que Billie Eilish n’enflamme la salle. Un véritable cadeau pour le public parisien qui sera le seul, sur la tournée européenne de la superstar californienne, à voir sur scène la chanteuse britannique en ouverture du show !

Originaire de Londres, Lola Young s'est révélée avec son single "Messy", un morceau au succès fulgurant en Europe mais également viral sur TikTok. Avec son look singulier et son timbre de voix unique, elle est parfois décrite comme la future Amy Winehouse.

Lola Young de retour à Paris en juillet

De son côté, la chanteuse n’a jamais caché son admiration pour Billie Eilish, se décrivant comme une grande fan de l'artiste. "Très excitée" à l’idée de participer à ces concerts, elle a en effet partagé son enthousiasme sur ses réseaux sociaux.

Lola Young n'a pas fini de faire danser Paris. Elle est aussi attendue au festival Lollapalooza Paris, le 18 juillet prochain.