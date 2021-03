Amir et Indila parlent du clip «Carrousel»: «On va retourner dans notre précieuse enfance»

Amir et Indila: d’où vient le titre «Carrousel»?

Ce titre procure beaucoup d’émotions chez Amir. Et ce, depuis qu’il la compose. En effet, alors que lui et ses équipes réfléchissent à un titre, ce n’est autre qu’un certain Ruben qui trouve le nom. Ce jeune homme est un caméraman qui suit Amir dans sa carrière professionnelle: «Il y avait un nuage d’idées qui est venu dans la pièce on était un peu perdus. On tenait la chanson, mais il nous fallait un élément. Et là il dit avec sa caméra ‘’Euh Carrousel peut-être?’’ Et ça part de là. Et quand il le dit, on le prend dans nos bras», raconte Amir.