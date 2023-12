Amir en duo avec Jason Derulo : «C’est un grand kiff»

Après un an et demi d’attente, Amir a fait son grand retour en musique, le vendredi 24 novembre dernier, avec le single «Il y a». Un morceau inattendu chanté en duo avec la star américaine Jason Derulo !

Une collaboration qui a pu avoir lieu après des échanges de maquettes entre les deux artistes. «Je me suis dit : ‘’Il y a une chance sur mille pour qu’il accroche’’. Au lieu d’une réponse, j’ai reçu carrément sa voix dessus trois semaines après.», révèle Amir fier d’avoir convaincu le showman international. «A titre personnel, pour moi c’est un grand kiff que je me fais de pouvoir collaborer avec cet artiste que j’aime.», ajoute-t-il au micro d’NRJ.

Ce single tout juste dévoilé, le public se demande maintenant si le duo se retrouvera sur scène ou dans un clip en commun. «On n’a pas envie que ce projet existe que sur des plateformes de stream, il doit être humain, pas que digital. Je suis sûr que malgré la distance, on va y parvenir. En tout cas, on a l’envie.», répond Amir plein d’espoir.

Amir bientôt de retour avec un album?

Ce nouveau hit d’Amir est-il annonciateur d’un nouvel album? Les fans du chanteur se demandent maintenant s’il prépare son retour avec un nouveau projet. Malheureusement, ça ne sera pas pour tout de suite. «En ce moment, je me consacre à ma tournée au théâtre, révèle Amir. Et dès que celle-ci sera terminée je prendrai le temps nécessaire pour me réunir avec mes amis de création et j’espère pouvoir créer mon plus bel album jusque-là.»

Son plus bel opus qui promet aussi d’être très personnel. «J’ai vécu pas mal de choses ces trois dernières années. Je crois que c’est le moment de les déverser, de les mettre en musique et de libérer un peu ces émotions que j’ai encapsulées.», conclut le chanteur.