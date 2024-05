Dadju, Tayc, Pierre Garnier...: revivez en images le NRJ Music Tour de Compiègne 2024 !

A Compiègne, le 1er-Mai, c'est sacré ! On ne rigole pas avec la Reine du Muguet et on sort le grand jeu chaque année avec un NRJ Music Tour de feu ! Cette année Dadju, Tayc, Pierre Garnier, Eddy de Pretto, Joseph Kamel, Kungs, Santa, Trinix, Eloïz et King Serenity étaient sur la place du chateau de compiègne pour un show incroyable !

L’événement, entièrement gratuit et ouvert à tous, rassemble chaque année jusqu’à 25 000 spectateurs !

MERCI COMPIÈGNE ! Un NRJ Music Tour incroyable ❤️‍🔥

On remet ça l’année prochaine ?