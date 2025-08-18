David Guetta, DJ Snake… Découvrez le classement des DJ français les plus écoutés au monde en 2025

La scène électronique française rayonne à l'international. De la house à la techno, en passant par l'électro-pop ou encore la bass music, chaque DJ a su affirmer son style musical unique, faisant vibrer les foules aux quatre coins du globe. Propulsée par le succès planétaire de Daft Punk, la nouvelle génération d'artistes à l’image de Kungs, Ofenbach ou encore DJ Snake continue de conquérir un public toujours plus large sur les différents continents. Mais lequel d’entre eux domine vraiment les écoutes dans le monde depuis le début de l'année ? Billboard France a récemment livré le verdict sur ses réseaux sociaux.

En tête du classement, on retrouve David Guetta qui est le DJ français ayant réalisé le plus d'écoutes en volume de streams audio et vidéo depuis le début de l'année 2025. Grâce à ses nombreux hits, comme "Love Is Gone", "Titanium", ou encore "Memories", l'artiste de 57 ans a conquis la planète. Billboard précise d'ailleurs qu'il se classe même "parmi les 50 artistes les plus écoutés au monde en 2025, tous genres et toutes nationalités confondus". Celui qui a commencé à manier les platines à tout juste 13 ans a réalisé un coup de maître en dévoilant "Beautiful People" en collaboration avec Sia, en mars dernier.

DJ Snake, Daft Punk...

C'est ensuite DJ Snake qui se place en deuxième position dans le classement. Avec près de 45 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, William Grigahcine, de son vrai nom, n'en est plus à son coup d'essai. L'artiste de 39 ans s'est fait connaître du grand public avec son morceau "Turn Down For What" en 2013, avant d'enchaîner les hits comme "Lean On" en 2015 ou "Let Me Love You" avec Justin Bieber en 2016. Cette année, DJ Snake a réalisé l'exploit de remplir le même soir le Stade de France et l'Accor Arena pour un double concert mémorable auquel 100 000 spectateurs ont répondu présents.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve Daft Punk, les deux robots les plus célèbres de l'électro. Ambassadeurs de la French Touch dans le monde, ces icônes aux visages inconnus ont fait danser le monde entier sur leurs innombrables tubes, dont "Get Lucky", qui leur a valu cinq Grammy Awards en 2014. Malgré sa séparation en 2021 après 28 ans de bons et loyaux services, le groupe perdure encore aujourd'hui grâce à ses titres intemporels.