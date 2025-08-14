Stromae : sa nouvelle collaboration promet de nous faire danser à la rentrée

La star de "Formidable" prouve qu'elle est toujours là ! Stromae ouvre un nouveau chapitre musical avec la sortie imminente d’un titre en collaboration avec Paul Kalkbrenner, figure incontournable de la scène électro.

Prévu pour le 29 août, ce morceau marque une nouvelle étape dans le retour progressif du chanteur belge, après ses apparitions remarquées aux côtés de Pomme sur "Ma meilleure ennemie" ou encore de Burna Boy sur "Pardon".