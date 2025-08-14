Taylor Swift dévoile les titres des chansons de son nouvel album avec une collaboration surprise

De surprise en surprise. Après avoir annoncé la sortie de son nouvel album, "The Life of a Showgirl", dans le podcast que tient son petit ami, Travis Kelce, Taylor Swift a dévoilé par la suite les titres de son 12e album studio, prévu pour le 3 octobre prochain. Un nouvel opus qui inclura une collaboration avec une artiste très populaire sur le morceau éponyme : Sabrina Carpenter !

"C’est l’album que j’avais envie de faire depuis très longtemps… Il fallait que chaque chanson de ce projet y soit pour mille raisons, et qu’on ne puisse ni en retirer ni en ajouter une seule sans que ça change tout", a expliqué la star à son compagnon avant d'ajouter : "Cette forme de discipline dans la création d’un album, en maintenant la barre très haut, c’est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps."