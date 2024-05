Sur les réseaux sociaux, c'est l’un des événements qui fait couler le plus d’encre. Et pour cause, le Met Gala, est la soirée annuelle de la planète people. Depuis quelques semaines, les invitations d’Anna Wintour ont déjà été envoyées aux célébrités les plus en vue pour le rendez-vous annuel qui se tient le premier lundi du mois de mai.

Et le 6 mai 2024 ne fera pas exception, d’après le compte Instagram High Fashion, sont attendus au Metropolitan Museum of Art Costume Institute de New York plusieurs grands noms, tels que Rihanna et son compagnon A$AP Rocky, Kim Kardashian, Billie Eilish ou encore Sydney Sweeney. La rumeur de la présence d'Aya Nakamura a également alimenté les réseaux ce week-end. Le secret de la liste des invtés, et surtout ceux qui ont confirmé leur venue, est cependant jalousement gardé. Les stars effectivement présentes se révèleront donc sur le tapis rouge. En revanche, on connaît celles qui coprésideront la soirée, il s'agit de Jennifer Lopez, Bad Bunny, Zendaya et Chris Hemsworth.