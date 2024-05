Met Gala 2024 : Aya Nakamura fait une première apparition réussie

Une mise en scène féerique. Ce premier lundi de mai, un parterre de célébrités a défilé sur le mythique tapis rouge du Metropolitan Museum of Art Costume Institute de New York. Et si l’absence de Rihanna s’est largement faite sentir cette année, une autre célébrité a su se faire remarquer. En effet, pour la première fois de sa carrière, la chanteuse française Aya Nakamura a assisté à la très sélecte soirée caritative organisée par Anna Wintour.

Et pour le plus grand bonheur de ses fans, la « Reine de France » a prouvé une fois de plus qu’elle faisait partie des plus grandes stars reconnues à l'international. Dans une élégante robe ultra-fendue de la maison Balmain, la jeune femme a suivi le thème de la soirée : « Jardins du temps ». Chevelure et sourcils blonds, motifs de roses en cristaux sur un impressionnant décolleté, l’interprète d’ « Avec classe » avait tout d’une nymphe.