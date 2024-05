« Danse avec les stars » : Caroline Margeridon évoque un « clash » lors de la finale

Caroline Margeridon, célèbre pour son rôle dans l’émission « Affaire conclue », a intégré l’aventure « Danse avec les stars », cette année, aux côtés du danseur Christian Millette. Première candidate éliminée, elle était de retour avec la plupart des anciens candidats pour la finale qui s’est déroulée, vendredi dernier, et a vu la victoire de la chanteuse Natasha St-Pier. Ce mercredi, la reine des acheteuses a pris la parole sur les réseaux sociaux pour évoquer un incident survenu lors de cet ultime prime.

De nombreux téléspectateurs ont remarqué une coupure étonnante au cours de l’émission après l’élimination de la finaliste Inès Reg. Si certains ont pu penser à un bug technique, d’autres ont rapidement imaginé un nouvel incident entre candidats dans le contexte particulièrement tendu de cette 13e saison. Une version qu’a confirmée Caroline Margeridon.

Selon ses dires, alors qu’elle était venue à la rencontre d’Inès Reg et son danseur Christophe Licata pour les féliciter de leur performance, l’échange aurait dégénéré en « clash ». « Concernant la coupure qu'il y a eu lors du dernier prime de DALS, ça a été simple, parce que j'ai mal au genou - je me fais opérer demain - je suis arrivée en dernier. J'ai vu que Christophe [Licata] et Inès [Reg] étaient tout seuls et tout le monde faisait des câlins à Nico [Capone] et Natasha [St-Pier]. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai voulu faire un câlin et dire à Christophe : 'Bravo, vous avez dansé hyper bien'. Et là, il y a eu un clash et il y a eu une coupure », raconte l’acheteuse professionnelle dans une vidéo postée ce 1er mai sur Instagram.