Rihanna, Lil Nas X, Sam Smith… Les looks les plus improbables de l’année 2023

Lil Nas X

La liste des looks les plus fous de 2023 ne pouvait pas faire l'impasser sur celui de Lil Nas X au MET Gala, le 1er mai dernier. Le chanteur avait opté pour … la nudité. Il s’est, en effet, rendu sur le tapis rouge vêtu d’un simple string et d’une peinture argentée ornée de diamants sur tout le corps. Son visage était quant à lui caché derrière un énorme masque.