Quel est votre look préféré du Met Gala 2024 ? Votez !

Ce lundi soir à New York, comme traditionnellement chaque premier lundi de mai, s’est tenu à New York, l’un des événements people les plus prisés de l’année : le Met Gala. Sous l’égide de la papesse de la mode Anna Wintour, les invités prestigieux ont dû respecter le dress-code baptisé, cette année, « The Garden of Time » (« Le Jardin du temps »). De quoi inspirer les personnalités telles que Lana Del Rey, venue « déguisée » en arbre, Gigi Hadid, Nicki Minaj, Zendaya ou encore Aya Nakamura.

Alors qui, selon vous, a exposé la plus belle tenue de cette édition 2024 très printanière ? Votez et validez.