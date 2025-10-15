Emma (Star Academy) annonce l'arrivée de son premier EP "L’amour reste" avec Nikos

Le célèbre télécrochet de TF1 doit être fier de ses anciens élèves. Emma rejoint le clan des artistes issus de la Star Academy, à lancer un premier projet artistique complet. La chanteuse au style rose bonbon livre un teaser inspirant sur ses réseaux sociaux, pour informer ses fans de la sortie officielle de son EP "L’amour reste", le vendredi 24 octobre.

"Si on m’avait dit ça il y a un an, je ne l’aurais sûrement pas cru. C’est absolument dingue ! J’ai hâte que vous puissiez découvrir mon univers encore et encore, mon histoire, une partie de moi à travers ce projet, et puis on écrira la suite ensemble !", écrit-elle en légende de sa vidéo de présentation.

La boucle est bouclée

Dans son message, l’interprète de "Barbie" tient également à remercier une figure importante de son parcours, Nikos Aliagas, présent dans la bande-annonce : "Nikos Aliagas un grand merci pour tes mots, toujours bienveillants et enrichissants, du soir de mon élimination, avec des larmes sur mes joues, à aujourd’hui, avec un cœur rempli d’amour et d’ambition... Tu avais raison ! Merci pour tout. Je trace mon chemin petit à petit, et je vois mes rêves de petite fille prendre vie… juste MERCI".

Des éloges émouvants pour celui qui l’avait réconfortée avec des mots forts lors de son élimination au sein de l’émission en 2024. "Je suis certain que des gens t’ont vu. Je suis certain que des producteurs ou des gens de ce métier t’ont remarqué. Avec ou sans tournée de la Star Ac’ tu feras ta route", scandait-il sur la scène du prime.

Une déclaration que la jeune artiste a mis en avant au début de son teaser, comme un clin d’œil. Elle ira d’ailleurs jusqu’au bout de son idée, puisqu’elle clôture la vidéo aux côtés de ce dernier dans un café parisien. Installés tous les deux en terrasse, l’animateur lui lance : "Tu vois je te l’avais dit". La boucle est bouclée pour Emma.

Après ses singles "Pas besoin de toi", "Barbie" et "Bonne année", rendez-vous le vendredi 24 octobre pour découvrir son tout premier EP "L’amour reste". Les fans danseront ainsi sur le projet lors de son premier concert en solo à L'Alhambra de Paris le 1er Novembre 2025.