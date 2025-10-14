Franck Lenar (Star Academy) va enfin sortir son premier single "Morpheús"

Souvent applaudi pour ses interprétations magistrales lors des primes du célèbre télé crochet, Franck Lenar se met en scène dans ce court extrait en train d'écouter la célèbre chanson "Ne me quitte pas" de Jacques Brel, titre qui a marqué l’aventure du jeune artiste lors de son passage à la Star Academy. Ce premier morceau sera donc une passerelle entre la vie de l'ancien élève du château et celle d'aujourd'hui.

"Une invitation à me (re)connaître après un "Franck - Jacques Brel" que vous avez su aimer, faire briller, et qui vous tire sa révérence pour n’être plus que moi, Franck Lenar", poursuit-il.

Quelques jours plus tôt, il teasait le refrain de son futur single "Morpheús", qui lui est "déjà cher, de par ce qu'il aborde et ce qu'il dévoile", en espérant qu'il fasse "echo" en son public.

Rendez-vous ce vendredi 17 octobre pour découvrir le tout premier titre de Franck Lenar "Morpheús"