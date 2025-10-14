Lenie bientôt de retour avec "Lumière"

Le - Par .

Lenie à Roland-Garros, juin 2025
NRJ HITS

Radio digitale

NRJ HITS

Gims, David Guetta, Lady Gaga

  1. NRJ NO REPEAT

    NRJ NO REPEAT

    Adele, Drake, Coldplay

  2. NRJ AT WORK

    NRJ AT WORK

    Coldplay, Bruno Mars, Imagine Dragons

  3. NRJ POP

    NRJ POP

    Imagine Dragons, Justin Bieber

  4. NRJ 10 000 HITS

    NRJ 10 000 HITS

    Bruno Mars, Mariah Carey, M Jackson

  5. NRJ LOUNGE

    NRJ LOUNGE

    Massive Attack, Portishead, Bonobo

Dernières news

Dernières vidéos

Lenie

Lenie

Star Academy 2025

Star Academy 2025