Lenie bientôt de retour avec "Lumière"

La chanteuse révélée dans la Star Academy et récemment gagnante de Danse avec les Stars est enfin de retour. Après avoir partiellement quitté les réseaux il y a quelques mois pour mieux se concentrer sur l’écriture de son album, la jeune artiste semble en dévoiler les prémices ce lundi 13 octobre.

Dans un teaser de quelques secondes diffusé sur son compte Instagram, Lenie révèle le visuel noir et blanc d'une toute nouvelle chanson nommée "Lumière", mais aussi les premières paroles : "Je repense à ces jours où je ne ressentais plus ma lumière".

En légende la chanteuse annonce également le ton à ses abonnés : "Entre émotions et vibrations, 'Lumière' disponible le 16/10", écrit-elle en légende de sa publication.

Dans une seconde publication diffusée quelques heures plus tard, l’ex académicienne publie la pochette du projet. Alors, les fans se posent la question. S’agit-il d’un simple morceau, d’un EP ou mieux, le lancement de son tout premier album ? Réponse dans les prochains jours.