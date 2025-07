Emma dévoile le single "Bonne année" coécrit avec un ancien de la Star Academy

Trois mois après le percutant "Barbie", Emma revient ce vendredi 18 juillet 2025 avec un nouveau single intitulé "Bonne année". Une ballade mélancolique qu'elle a co-écrite avec l'aide d'un ancien élève de la Star Academy : Victorien !

Les paroles font écho à une rupture qui lui a brisé le coeur le soir d'un nouvel an. "Pars loin / Je veux que t'aies mal quand tu vas bien / Que tu pleures comme moi que t'es plus rien / Tous les soirs, mes pensées noires / Sans y croire plus de soutien, plus d'espoir / Regarde bien ce que tu m'as fait j'ai mal putain / Tu m'as traitée comme un pantin", chante cette dernière, accompagnée d'une guitare.

Pour prolonger le plaisir, Emma a mis en image les paroles de "Bonne année" dans un clip video qui ne semble pas avoir laissé les internautes indifférents.