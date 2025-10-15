Helena en tournée : quels artistes assureront ses premières parties ?

Helena a bel et bien sa place sur la scène pop francophone. Avec son premier album "Hélé" et ses hits "Mauvais garçon" ou encore "Summer Body ", la chanteuse belge de 23 ans enchaîne les succès… et les concerts !

Cet automne, sa première tournée solo reprend, avec des étapes dans les plus grands Zénith de France et de Belgique. Après avoir émergé grâce au télécrochet de TF1, la Star Academy, Helena souhaite désormais mettre en lumière de jeunes artistes qu’elle admire et soutenir la relève.

Helena en tournée avec...

Depuis le début de sa tournée, certains artistes ont eu la chance d’ouvrir ses concerts. On peut citer Kaky, le chanteur qui a enchanté le public à Forges-les-Eaux, Reims, Lille, Nancy mais aussi à l’Olympia de Paris le 18 juin dernier.

Lisa Pariente a, elle, assuré les premières parties à Luxembourg, Nesles, Bordeaux et Toulouse, tandis que Laura Ferré, révélée sur TikTok et déjà collaboratrice d’Helena sur le morceau caritatif "Les P’tits Soleils", a accompagné la chanteuse à Boulogne-sur-Mer ou encore au Trianon à Paris.

Cenzo, ancien élève de la Star Academy, a également ouvert certains concerts à Béziers et Lyon.