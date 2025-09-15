Emma (Star Academy) déchaînée dans le clip de "Pas besoin de toi"

Après sa ballade de rupture "Bonne année", l’ancienne candidate de la Star Academy reprend le contrôle dans "Pas besoin de toi".

La chanteuse sèche ses larmes et prend sa revanche en tirant un trait sur sa relation, mise en avant dans son précédent titre.

La vidéo du nouveau single la montre plus pétillante que jamais à travers une chorégraphie millimétrée. Emma se libère dans une ultime discussion avec son ex petit ami, avant de se "tirer".

"De tous les silences, c’est le tien que je préfère. Tu recommences, je n’avais pas besoin de toi. C’est moi qui mène la danse, C’est comme ça que j’me préfère. T’as déjà eu ta chance, dommage, dégage", chante-elle.

Les anciens de la Star Ac' valident

Un refrain entêtant et une danse enjouée qui pourraient vite devenir une tendance sur les réseaux sociaux. Ses anciennes camarades du château de TF1 ont d’ailleurs déjà vivement réagi à cette nouvelle sortie. "Nan mais slay jpppppp", commente Marguerite, ou encore Ebony : "Plus fort !!!".

Emma sera à l’Alhambra de Paris le 1er novembre pour le tout premier concert solo de sa carrière.