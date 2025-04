Emma (Star Academy) sort "Barbie" : un premier single percutant qui brise les stéréotypes

Le moment que de nombreux fans attendaient est enfin arrivé ! Emma, personnalité attachante révélée lors de la dernière saison de la Star Academy sur TF1, vient de dévoiler son tout premier single : "Barbie". Et pour son début de carrière, la jeune artiste ne fait pas dans la demi-mesure.

Après un teasing intense qui a maintenu ses followers en haleine, Emma frappe fort d'entrée de jeu en abordant un thème qui lui tient particulièrement à coeur : les stéréotypes tenaces liés aux femmes blondes. Avec un titre aussi iconique que "Barbie", elle affirme haut et fort son identité.

Dès les premières secondes, le ton est donné. "Chez moi tout est faux c’est ce que tu m’as dit", lâche-t-elle d'une voix assurée avant de déclarer dans les couplets suivants : "Je veux me sentir belle sans me sentir conne. Je veux être comme elles, me sentir forte. Je veux être toutes ces femmes à la fois." Des paroles qui résonneront sans aucun doute auprès d'une large audience.

C’est surtout le refrain entêtant qui risque d’être largement repris par les fans. Sur des rythmes pop entraînants, Emma invite à aller au-delà des apparences : "Mon visage mauvais message, essaie de voir plus loin. Un jour ou l’autre tu comprendras bien. Mon image, tous vos messages. J’ai tracé mon chemin où tous tes mots ne me font plus rien."