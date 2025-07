Emma (Star Academy) annonce son premier concert solo à Paris

"Depuis petite je rêve d’être chanteuse pour être sur scène et aujourd’hui c’est le cas", se réjouit Emma, en passe de réaliser son rêve. Révélée lors de la dernière saison de la Star Academy, la jeune chanteuse a vibré plusieurs mois sur les scènes de France, aux côtés de ses camarades de promo, lors de la grande tournée Star Ac'.

Emma s'apprête aujourd'hui à faire ses premiers pas sur scène en solo, cette fois-ci. Une grande nouvelle que la chanteuse originaire de Brunoy (Essonne) a partagé à ses fans sur les réseaux sociaux. "Je suis trop heureuse de vous annoncer mon premier concert solo à l’Alhambra à Paris le 1er novembre !! Il me tarde de vous retrouver, vous me manquiez déjà, la scène aussi et toutes les émotions et le partage qui vont avec", a-t-elle écrit avec enthousiasme.

Tandis que les préventes sont déjà lancées, la billetterie complète ouvrira ce mardi 22 juillet à 10h.