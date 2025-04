Danse avec les stars, et maintenant ? Découvrez les projets des participants

Au terme d’une compétition riche en émotions et performances, c’est finalement Lenie qui a remporté brillement la quatorzième saison de Danse avec les stars, offrant par la même son premier trophée au danseur Jordan Mouillerac. À seulement 20 ans, l'ancienne candidate de la Star Academy a obtenu le record du suffrage du public avec 69% de votes en sa faveur, devançant Florent Manaudou et Elsa Bois.

"Bravo à toutes les célébrités qui ont bossé semaine après semaine pour vous proposer des primes de fou et à tous les danseurs pro, merci pour votre passion", a écrit la chanteuse sur son compte Instagram, au lendemain de la finale. Après cette émission, qu'est-ce qui attend nos célébrités et danseurs préférés ? Entre repos et projets professionnels, tour d'horizon du programme à venir des participants.