"Grâce à toi…" : Florent Manaudou remercie Elsa Bois après la finale de Danse avec les stars

Florent Manaudou et Elsa Bois ont sublimé la finale de quatorzième saison de Danse avec les stars, ce vendredi 25 avril. À l'issue de ce prime fort en émotions, le duo s'est placé en deuxième position, cédant la victoire à Lenie et Jordan Mouillerac. Le champion olympique et la danseuse professionnelle n'ont peut-être pas remporté la compétition, mais ils ont gagné une véritable complicité.

Sur les réseaux sociaux, Florent Manaudou a tenu à adresser une jolie déclaration à Elsa Bois après la finale. "Merci pour tout Elsa. Grâce à Danse avec les stars mais surtout grâce à toi, je suis un homme changé et un peu plus danseur qu'avant", a-t-il écrit sur sa story Instagram. Souvenez-vous, en arrivant dans la compétition, le nageur avait estimé son niveau de danse à 4 sur une échelle de 1 à 10 et confié avoir "envie de montrer qu'on peut progresser dans d'autres domaines".