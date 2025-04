Kendji Girac en larmes dans "Rendez-vous en terre inconnue" : les mots touchants de sa femme Soraya

Plus d’un an après son tournage, l’épisode de "Rendez-vous en Terre Inconnue" consacré à Kendji Girac débarque ce soir sur France 2. D'ores et déjà disponible sur la plateforme de streaming de France Télévisions, l'émission fait le plein d'émotion.

Et cela dès les premiers instants du voyage de Kendji Girac. Alors qu'il s'apprête à s'envoler pour le Kenya aux côtés de Frédéric Lopez, le chanteur ne peut retenir ses larmes en écoutant les messages vocaux de sa famille. Des mots d'amour purs et sincères qui ont touché en plein cœur l'artiste.

Dans l'avion, le chanteur découvre la petite voix de sa fille Eva, âgée de seulement 4 ans : "Bonjour c'est moi je m'appelle Eva. Papa je t'aime de tout mon cœur, à la folie…", entend-on. Une déclaration qui a immédiatement fait monter les larmes aux yeux du chanteur.

L'émotion s'intensifie alors avec le message de sa femme, Soraya Miranda, dont la voix se fait rare dans les médias. Son soutien indéfectible transparait dans chaque mot : "Coucou mon cœur, je te fais ce petit vocal pour te dire que tu nous manques déjà terriblement. J'espère que tu vas profiter à fond de cette expérience. Tu vas voir des paysages des lieux que très peu de personnes ont la chance de voir en une vie. Profite à fond et je t'aime. Et j'ai déjà hâte que tu me racontes toutes ces aventures qui vont être incroyables à écouter. Je t'aime mon amour et je pense très fort à toi."

Ces témoignages d'amour ont précédé une immersion totale pour Kendji Girac au cœur du Kenya, à la rencontre du peuple Turkana, vivant près d'un lac salé dans une région aride et hostile. Une expérience intense, tournée en mars 2024, qui a profondément bouleversé l'artiste.