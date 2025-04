"Danse avec les stars" : Helena, Pierre, Ebony… Les académiciens félicitent Lenie pour sa victoire

C’est fait. On connait le nom du grand vainqueur de la 14e saison de "Danse avec les stars" qui s’est achevée ce vendredi 25 avril. Au terme d’une compétition riche en émotions et performances, c’est finalement la benjamine du programme et ancienne candidate de la Star Academy, Lenie, qui a remporté brillement cette édition, offrant du même coup son premier trophée au danseur Jordan Mouillerac.

Pour se représenter la performance de la chanteuse de "Domino", deux faits marquants : à seulement 20 ans, Lenie obtient le record du suffrage du public avec 69% de votes en sa faveur. Elle pulvérise en outre le record de la meilleure moyenne sur l’ensemble de ses chorégraphies avec un score de 9,5/10. Une petite revanche sur le parquet de Dals après son élimination en demi-finale de la Star Academy en 2024.

Son parcours, couronné de succès, a été largement salué par les candidats passés par la case château de TF1. Les anciens star académiciens n'ont en effet pas manqué de la féliciter pour sa victoire. Helena a ainsi congratulé sa grande copine en story : "La big boss", a-t-elle commenté. Pierre Garnier s'est également exprimé en story : "Bravo ma Lenie ! Trop trop forte". Tandis que Marguerite, issue de la toute dernière saison de la Star Academy, a félicité Lenie sous le post instagram de la gagnante par ces mots : "Point faible : trop forte. Bravo". Son acolyte Ebony s’est empressée de faire de même : "Slay en fait tu le mérite tellement", a-t-elle commenté.

Egalement au rendez-vous des félicitations, Nikos Aliagas, proche de la chanteuse et qui avait joué les danseurs mystères, il y a quelques semaines, sur un prime. "Bravo Lenie, so proud of you (si fier de toi)", s'est exprimé le présentateur de la Star Academy.