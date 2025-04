Elsa Bois revient sur son aventure "intense" dans Danse avec les stars avec Florent Manaudou

Une progression époustouflante ! C’est ainsi que l’on peut qualifier le parcours de Florent Manaudou et de sa partenaire hors pair Elsa Bois dans Danse avec les stars. Leur arrivée en finale a été d'autant plus exemplaire que leur parcours sur le parquet, mais aussi en coulisses, n’a pas été de tout repos.

Elsa Bois, qui a été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, a toujours pu compter sur le soutien du nageur de 34 ans. Elle a ainsi dévoilé un montage des meilleurs moments passés depuis le début de la saison et de ses prestations, sur son compte Instagram.

"La fin d’une si belle aventure…"

En légende de sa publication, trois jours après la diffusion de la grande finale, la jeune danseuse et chorégraphe a écrit un message tout en subtilité : "La fin d’une si belle aventure de 3 mois, aussi intense humainement que physiquement. 3 mois au cours desquels on aura créé ces 13 danses, 13 nuances d’émotions pour vous raconter nos histoires et vous embarquer avec nous dans cette aventure." Elle poursuit : "Merci pour votre soutien depuis le premier jour, on est ultra fiers de notre parcours et c’est aussi en partie grâce à vous si on en est arrivés là."